

Трое мужчин задержаны за вымогательство $150 тыс. у иностранца

10.04.2025 20:08





Трое молодых мужчин задержаны в Батуми по обвинению в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Следствие установило, что мужчины вымогали 150 тыс. долларов у иностранного гражданина. В разное время в Тбилиси и Батуми, применяя насилие, они заставляли его передать деньги. Кроме того, обвиняемые угрожали потерпевшему и его подруге распространением материалов, отображающих их частную жизнь.



Задержанным вменяют вымогательство и принуждение, совершенные группой лиц, с целью получения материальной выгоды в крупном размере (статьи 181 и 150 УК Грузии). Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до 7 лет.



Расследование дела продолжается. Полиция устанавливает других лиц, которые могли быть причастны к преступлению.



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