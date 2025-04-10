

Украина категорически отказалась сокращать армию ради сделки с Путиным

10.04.2025 21:17





Украина не будет ограничивать размер своих Вооруженных сил, как того потребовал президент России Владимир Путин в качестве условия завершения войны. Киев уже донес эту позицию до Вашингтона, сообщил замглавы офиса президента Украины Павел Палиса в интервью Reuters. Он назвал подобное требование «красной линией». «Это принципиальная позиция Украины: никто, и уж точно не страна-агрессор Россия, не будет диктовать Украине, какими вооруженными силами она должна обладать», — подчеркнул Палиса.



В марте аналогичное заявление сделал президент страны Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что не будет обсуждать с Москвой параметры ВСУ, поскольку сильная армия — это часть гарантий безопасности, что война не возобновится. В свою очередь Путин неоднократно называл основой для переговоров проект соглашения, обсуждавшийся в Стамбуле в марте 2022 года. Тогда Россия предлагала сократить украинскую армию до 85 тыс. военнослужащих, 342 танков и ограничить дальность полета ее ракет 40 километрами. Киев настаивал на 250 тыс. солдатах с 800 танками и ракетами, бьющими на 280 километров. Однако после того как США отказались принять и даже пригласить Украину в НАТО, Зеленский заявил, что его стране понадобится полуторамиллионная армия. Он подчеркивал, что только равное с Россией число войск будет реальной гарантией безопасности и со временем приведет Украину к членству в Североатлантическом альянсе.



«Это превентивные меры, потому что Путин должен понимать, что, если он попытается начать новую войну, его будет ждать армия в 1,5 миллиона солдат. Если он хочет прийти и умереть, — пожалуйста», — говорил Зеленский. В будущем он также предлагал использовать этот ресурс в интересах союзников. «Украина пока не в НАТО, но я уверен, что со временем все захотят, чтобы такая мощная армия была частью альянса», — отмечал Зеленский.



По данным ЦРУ, в ВСУ состоят 800 тыс. действующих бойцов и 400 тыс. резервистов. Входят ли в это число военнослужащие иностранных легионов, неизвестно. Зеленский подтверждал, что сейчас украинская армия почти вдвое меньше 1,5 млн. По его словам, ее содержание обходится в $40 млрд, а в случае расширения потребуется уже $60 млрд.



Президент Франции Эмманюэль Макрон, который вместе с премьером Великобритании Киром Стармером возглавляет коалицию стран, готовых отправить свои войска в Украину после завершения войны для сдерживания России, называл ВСУ самой большой армией в Европе.





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