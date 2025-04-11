

Задержан 45-летний мужчина по обвинению в педофилии и развратных действиях

11.04.2025 11:27





Сотрудники Специальной следственной службы задержали по факту педофилии и развратных действий в отношении 14-летней девочки 45-летнего мужчину.



Информацию распространяет Специальная следственная служба.



По их данным, следствие установило, что обвиняемый связывался с детьми младше 14 лет, используя поддельные страницы в Facebook. Обвиняемый знакомился с ними, представляясь несовершеннолетним мальчиком или девочкой, общался с детьми, после чего начинал говорить о вопросах сексуального содержания, требуя, чтобы они раздевались и делали видеозвонки.



«В феврале 2025 года обвиняемый связался с 14-летней девочкой в ​​Facebook, обманным путем вошел к ней в доверие, а затем угрозами вынудил ее зайти в ванную комнату, включить видеозвонок, раздеться и совершить интимные действия. Параллельно, переписываясь и разговаривая по видеозвонку, он сам совершал действия сексуального характера. Обвиняемый оказывал психологическое давление на несовершеннолетнюю в течение месяцев.



Специальная следственная служба, после обращения несовершеннолетней потерпевшей, незамедлительно провела расследование и неотложные следственные действия. В результате обыска дома у обвиняемого были изъяты мобильный телефон и компьютерная техника. Расшифрованы переписка и фальшивые профили лица, уличенного в педофилии, после чего следствие изобличило в преступлении 45-летнего жителя Душетского района.



В телефоне обвиняемого были обнаружены фальшивые профили в социальных сетях, с помощью которых мужчина осуществлял коммуникацию с десятками несовершеннолетних. Кроме того, обнаружены порнографические и отображающие личную жизнь фото- и видеоматериалы.



Специальная следственная служба продолжает расследование дела, в рамках которого будут изучены все эпизоды преступления обвиняемого.



Служба ведет расследование с учетом наилучших интересов несовершеннолетних и будет защищать права детей на всех этапах дела.



Данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет», - говорится в информации.



Специальная следственная служба призывает всех граждан сообщать о случаях педофилии, сексуального вымогательства и шантажа кадрами личной жизни в интернет-пространстве по телефону горячей линии - 199.





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