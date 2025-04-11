

Теплицы конопли в Лагодехи — 3 человека арестованы

11.04.2025 11:29





Три человека арестованы по обвинению в незаконном выращивании растения, содержащего особо крупное количество наркотических веществ.



По данным МВД, из домов задержанных, а также специально оборудованных теплиц изъято наркотическое растение конопля в особо крупном размере.



«В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками следственного управления полиции Кахети МВД и Лагодехского районного отдела задержаны М.И., 1995 года рождения, а также ранее судимые лица: М.З., 1989 года рождения, и Ф.Н., 1978 года рождения, по обвинению в незаконном выращивании растения, содержащего наркотические вещества, в особо крупном размере».



Преступление карается лишением свободы на срок до 12 лет.



«Расследование ведется по статье 265 части 3 Уголовного кодекса Грузии», — говорится в сообщении.





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