Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министр обороны Грузии принял участие в очередной встрече «формата Рамштайн»


11.04.2025   17:12


Министр обороны Грузии посещает Королевство Бельгия. Ираклий Чиковани принял участие в 27-й встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая прошла в «формате Рамштайн» в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Во встрече приняли участие руководители оборонных ведомств и высокопоставленные должностные лица стран-членов и партнеров Альянса.

Заседание международной группы открыли государственный секретарь по обороне Великобритании Джон Хили и министр обороны Германии Борис Писториус.

Участники встречи рассмотрели ситуацию в ходе продолжающейся войны на Украине и обсудили потребности Украины в военной помощи и экстренной поддержке.

«Формат Рамштайн» был создан в апреле 2022 года по инициативе США, а с 13 февраля 2025 года его координируют Великобритания совместно с Германией.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна