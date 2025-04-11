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Министр обороны Грузии принял участие в очередной встрече «формата Рамштайн»
11.04.2025 17:12
Министр обороны Грузии посещает Королевство Бельгия. Ираклий Чиковани принял участие в 27-й встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая прошла в «формате Рамштайн» в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Во встрече приняли участие руководители оборонных ведомств и высокопоставленные должностные лица стран-членов и партнеров Альянса.
Заседание международной группы открыли государственный секретарь по обороне Великобритании Джон Хили и министр обороны Германии Борис Писториус.
Участники встречи рассмотрели ситуацию в ходе продолжающейся войны на Украине и обсудили потребности Украины в военной помощи и экстренной поддержке.
«Формат Рамштайн» был создан в апреле 2022 года по инициативе США, а с 13 февраля 2025 года его координируют Великобритания совместно с Германией.
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