

Трое иностранцев задержаны в Грузии за мошенничество

16.04.2025 13:59





В результате оперативных мероприятий и следственных действий, на основании постановления судьи задержаны 6 человек (среди них, - граждане Армении, России, Украины и Грузии), об этом распространяет информацию МВД.



За попытку мошенничества организованной группой задержаны: гражданин Армении Г.Х., 2005 года рождения, гражданин Украины Т.К., 1986 г.р, ранее судимый гр. России Т.А., 1994 года рождения, К.К., 2004 г.р., А.Т., 1996 г.р., и ранее судимый Г.А., 1992 г.р.



Следствием установлено, что владелец одного из баров, расположенных в грузинской столице, совместно с обвиняемым Т.А. и нанятым персоналом разработал план преступлений, распределил роли и мошенническим путем налагал на граждан, вошедших в их заведение, различные суммы денег. К примеру, итоговая цена на алкоголь отличалась от цен в меню.



В случае, если гость отказывался платить, сотрудники оказывали на него психологическое и физическое давление и таким образом пытались получить требуемую сумму.





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