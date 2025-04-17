

Грузинского бойца Рати Бурдули, воюющего в Украине, заочно приговорили в России к 14 годам колонии строгого режима

17.04.2025 11:26





В России внесли в перечень террористов и экстремистов грузинского бойца Рати Бурдули, воюющего на стороне Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы на сайте Росфинмониторинга.



В октябре 2024 года российский суд заочно приговорил Бурдули к 14 годам колонии строгого режима по статье «участие наемника в вооруженном конфликте».



Позже Бурдули повторно судили в РФ, утверждая, что он принимал участие в операции украинской армии на территории Курской области. В марте текущего года был вынесен обвинительный приговор по статьям о терроризме и наемничестве. Общий срок наказания, предъявленный Бурдули, составляет 25 лет.



Рати Бурдули 29 лет, он уроженец Тбилиси. Бурдули уехал в Украину в качестве добровольца вскоре после начала полномасштабного российского вторжения, в марте 2022 года.



В интервью изданию «Табула» года назад Бурдули говорил, что служил в грузинской армии с 2013 по 2017 год. Также он участвовал в международной миссии НАТО в Афганистане.



Уже тогда Бурдули размышлял об угрозах от российских спецслужб. В этом контексте он сказал, что не вернется в Грузию, «пока там не произойдут какие-то кардинальные изменения».



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





