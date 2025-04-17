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Грузинского бойца Рати Бурдули, воюющего в Украине, заочно приговорили в России к 14 годам колонии строгого режима
17.04.2025 11:26
В России внесли в перечень террористов и экстремистов грузинского бойца Рати Бурдули, воюющего на стороне Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы на сайте Росфинмониторинга.
В октябре 2024 года российский суд заочно приговорил Бурдули к 14 годам колонии строгого режима по статье «участие наемника в вооруженном конфликте».
Позже Бурдули повторно судили в РФ, утверждая, что он принимал участие в операции украинской армии на территории Курской области. В марте текущего года был вынесен обвинительный приговор по статьям о терроризме и наемничестве. Общий срок наказания, предъявленный Бурдули, составляет 25 лет.
Рати Бурдули 29 лет, он уроженец Тбилиси. Бурдули уехал в Украину в качестве добровольца вскоре после начала полномасштабного российского вторжения, в марте 2022 года.
В интервью изданию «Табула» года назад Бурдули говорил, что служил в грузинской армии с 2013 по 2017 год. Также он участвовал в международной миссии НАТО в Афганистане.
Уже тогда Бурдули размышлял об угрозах от российских спецслужб. В этом контексте он сказал, что не вернется в Грузию, «пока там не произойдут какие-то кардинальные изменения».
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