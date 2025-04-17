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Патрульная полиция задержала иностранцев по обвинению в наркопреступлении
17.04.2025 11:59
Сотрудники Департамента патрульной полиции Министерства внутренних дел, в результате проведённых оперативных мероприятий и следственных действий, задержали двух граждан Республики Казахстан по обвинению в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
По информации МВД, задержанными являются Р.Ш., 2000 года рождения, и С.Ш., также 2000 года рождения. Они обвиняются в приобретении и хранении в крупном и особо крупном размере наркотических средств, подготовке к их сбыту, а также в незаконном приобретении, хранении и подготовке к сбыту марихуаны, совершённых группой лиц по предварительному сговору. Преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненно.
«В результате личного обыска задержанных и осмотра их автомобиля сотрудники Департамента патрульной полиции изъяли в качестве вещественных доказательств 34 упаковки наркотического средства »метадон» и высушенную марихуану», — говорится в заявлении.
Расследование ведётся по частям 3 и 6 статьи 260, а также по статьям 18-260, 273-прима и 18-273-прима УК Грузии.
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