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В Мухровани прошла церемония вручения дипломов выпускникам школы парашютной подготовки
17.04.2025 12:36
В Мухровани завершилась программа начальной парашютной подготовки школы парашютной подготовки Центра специального назначения, названного в честь майора Гелы Чедия. Учебную программу прошли военнослужащие военной разведки и рейнджеры Сил специальных операций Сил обороны.
Торжественная церемония выпуска началась с исполнения государственного гимна Грузии, после чего к личному составу обратился командующий Силами специальных операций Сил обороны, полковник Теймураз Клатеишвили, поздравив участников с успешным завершением программы. В рамках мероприятия выпускники были награждены сертификатами и нарукавными знаками.
Шестинедельный курс парашютной подготовки включал как теоретическую, так и практическую часть обучения.
В рамках плана развития Командования специальных операций планируется полная реабилитация инфраструктуры школы парашютной подготовки Центра специального назначения имени майора Гелы Чедия, а также обновление парашютного снаряжения.
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