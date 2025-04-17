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В Мухровани прошла церемония вручения дипломов выпускникам школы парашютной подготовки


17.04.2025   12:36


В Мухровани завершилась программа начальной парашютной подготовки школы парашютной подготовки Центра специального назначения, названного в честь майора Гелы Чедия. Учебную программу прошли военнослужащие военной разведки и рейнджеры Сил специальных операций Сил обороны.

Торжественная церемония выпуска началась с исполнения государственного гимна Грузии, после чего к личному составу обратился командующий Силами специальных операций Сил обороны, полковник Теймураз Клатеишвили, поздравив участников с успешным завершением программы. В рамках мероприятия выпускники были награждены сертификатами и нарукавными знаками.

Шестинедельный курс парашютной подготовки включал как теоретическую, так и практическую часть обучения.

В рамках плана развития Командования специальных операций планируется полная реабилитация инфраструктуры школы парашютной подготовки Центра специального назначения имени майора Гелы Чедия, а также обновление парашютного снаряжения.


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