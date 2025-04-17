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В Батуми граждан Китая и Таиланда задержали за пособничество проституции
17.04.2025 12:53
Трое иностранцев задержаны в Батуми по обвинению в пособничестве проституции. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Один из задержанных – гражданин Китая, двое других – Таиланда.
По данным следствия, обвиняемые «за определенную сумму денег систематически оказывали помощь женщинам, занимающимся проституцей». В частности, за определенную плату они предоставляли им комнаты в массажных салонах Батуми. Задержанные также искали клиентов для секс-работниц, за что получали процент.
Указанные факты подтверждают кадры оперативной съемки, проведенной полицией с разрешения суда во время следственных действий.
Следствие продолжается по статье 254 УК Грузии. За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до семи лет.
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