

В Батуми граждан Китая и Таиланда задержали за пособничество проституции

17.04.2025 12:53





Трое иностранцев задержаны в Батуми по обвинению в пособничестве проституции. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Один из задержанных – гражданин Китая, двое других – Таиланда.



По данным следствия, обвиняемые «за определенную сумму денег систематически оказывали помощь женщинам, занимающимся проституцей». В частности, за определенную плату они предоставляли им комнаты в массажных салонах Батуми. Задержанные также искали клиентов для секс-работниц, за что получали процент.



Указанные факты подтверждают кадры оперативной съемки, проведенной полицией с разрешения суда во время следственных действий.



Следствие продолжается по статье 254 УК Грузии. За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до семи лет.







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