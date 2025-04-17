

Департамент патрульной полиции предупреждает граждан о ложных сообщениях

17.04.2025 14:16





Департамент патрульной полиции распространил заявление, в котором говорится, что на горячую линию Центра управления общественной безопасностью «112» МВД и Единого центра обслуживания патрульной полиции поступают многочисленные звонки от граждан.



Согласно заявлению, инициаторы звонка указывают, что получили по электронной почте сообщения неизвестного содержания от имени главы Департамента патрульной полиции.



«В целях информирования граждан мы хотели бы уточнить, что вышеуказанные сообщения не были отправлены директором Департамента патрульной полиции, и призываем граждан не поддаваться введению в заблуждение.



Также сообщаем, что данный факт будет расследован соответствующими службами», — говорится в заявлении Департамента патрульной полиции.





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