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В Ахмета убит молодой мужчина
21.04.2025 19:49
В Ахмета произошло убийство.
По информации местных жителей, ночью 19 апреля неизвестный несколько раз выстрелил в Ачико Джабанашвили возле его дома и скрылся.
По словам местных жителей, от полученных повреждений молодой мужчина скончался на месте.
Мать убитого Арико Джабанашвили рассказывает, что за ее сыном следили. По ее словам, в него выстрелили пять раз.
«У меня был очень добрый сын. Кому он мешал, что его убили в эту пасхальную ночь. Выпустили 5 пуль и убили. Я первая это увидела. Вышла во двор на звук выстрелов, но его уже не было. Кому мой сын мешал. Но я знаю, что они следили за ним, снимали последние 2 дня, и вот, оказалось, что собирались сделать», — говорит мать погибшего.
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