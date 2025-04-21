

В селе Чумлаки Гурджаанского муниципалитета убит мужчина

21.04.2025 19:54





В селе Чумлаки Гурджаанского муниципалитета убит мужчина.



По словам местных жителей, убийство произошло поздно ночью, убит 31-летний Дмитрий Джавахишвили. По информации местных жителей, произошедшее, предположительно, связано с местью и конфликтом между сторонами, существовавшим в прошлом.



Случай произошел ночью в центре села. В молодого мужчину убийца выстрелил несколько раз и скрылся. В ходе стрельбы также был ранен молодой человек, находившийся на месте происшествия. По словам врача, ему была оказана соответствующая медицинская помощь, и он покинул больницу.





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