

Шаишмелашвили: Российские системы наблюдения контролируют грузинские автомагистрали на расстоянии до 20 км

22.04.2025 14:38





Бывший глава управления оперативного планирования спецназа МВД Грузии Иракли Шаишмелашвили, покинувший пост 3 декабря 2024 года в разгар протестов и жестоких разгонов с избиениями граждан правительством "Грузинской мечты", дал очередное интервью TV Pirveli в отношении вопросов безопасности вдоль линии оккупации.



По его словам, вдоль оккупационной линии действуют российские системы наблюдения «Дозор» и «Фокус-Д», позволяющие издалека различать, кто сидит в автомобиле и какие на нём номера. Эти устройства контролируют грузинские автомагистрали на расстоянии до 20 км.



Шаишмелашвили: "Для наблюдения и мониторинга, то есть за противником, на той стороне, установлены системы наблюдения «Дозор» и «Фокус-Д», то есть речь идет о том, что они контролируют на расстоянии 15-20 км, например, у Сакоринтло, одна такая система контролирует всю трассу. Она способна не только считывать номера автомобилей, но и различать, кто именно в них сидит. То есть у них установлена система наблюдения такого уровня, и почему мы не можем установить и сделать это? Здесь ведь не идет речь о каком-то летальном вооружении, здесь речь идет о средствах наблюдения и высокого разрешения, чтобы осуществлять контроль за процессами на оккупационной линии. Не используют - с одной стороны потому, что не хотят, чтобы там существовали камеры, системы наблюдения, средства высокого разрешения. По моему мнению, здесь не идет речь о том, чтобы обеспечить безопасность собственных граждан, наверное, не нужно им это, а нужно, чтобы было больше "мёртвых зон"".



Бывший высокопоставленный сотрудник МВД утверждает, что именно так называемые «мертвые зоны» создают «черные дыры» вдоль линии оккупации и не исключено, что они могут использоваться для контрабанды.



"Если на западе, вдоль оккупационной линии Абхазии, контрабанду иногда удаётся выявить, то на востоке, на направлении Цхинвали, за всё время моей работы в ведомстве — не было ни одного случая выявления. Вы действительно думаете, что её нет? Съездите в Гори — там вы без проблем купите любую контрабанду: от сигарет до чёрной икры. Откуда она поступает? Эти устройства могли быть установлены на заранее выбранных точках. Да, их было не так много, чтобы охватить всю линию, но у них было важное преимущество — это были мобильные системы. Их можно было перемещать и наблюдать оттуда, где это необходимо".



Напомним, Шаишмелашвили, покинул должность 3-4 декабря, а почти сразу уехал из страны вместе с супругой и детьми, так как ему и всей семье угрожали ликвидацией.





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