

МВД Грузии задержало 18 человек — их обвиняют в хранении детонаторов и другого оружия

23.04.2025 11:01





МВД сообщило о проведении спецоперации, в рамках которой было изъято огнестрельное оружие и задержаны лица, которых обвиняют в его незаконном хранении. Обвиняемые находились в разных регионах страны — Тбилиси, Шида Картли, Имерети, Самегрело, Сванети и Самцхе Джавахати. Самый молодой задержанный — 2005 года рождения. Им вменяют незаконное владение, хранение и ношение оружия. Наказание — до девяти лет лишения свободы.



Операция проходила в домах, автомобилях и вспомогательных помещениях, которые использовали задержанные. Изъято оружие разного типа — пистолеты, автоматы, револьверы, ружья, гранаты и даже детонаторы. О других деталях, например о том, зачем обвиняемым все это вооружение, следствие пока не говори., отметив лишь то, что была найдена и «высушенная марихуана».





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