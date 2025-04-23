

Для штрафования участников акции МВД использует шаблон для штрафования автротранспорта

23.04.2025 13:57





Сестру задержанного активиста оштрафовали за неправильную парковку. Женщина утверждает, что машины у нее нет



Кетуна Керашвили сообщила 23 апреля в фейсбуке, что 8 марта ее оштрафовали на 5 тысяч лари за неправильно припаркованный автомобиль.



«P.S. у меня нет машины», — написала Керашвили. В шутку женщина также предлагает довезти желающих до Руставели.



Один из пользователей в связи со штрафом Керашвили запостил в фейсбуке иллюстрацию человека на невидимой машине и написал: «Как МВД видит граждан без машин».



Кетуна Керашвили — сестра Иракли Керашвили, которого вместе с еще 10 людьми обвиняют в организации и участии в групповом насилии во время акций. Им грозит от 4 до 6 лет лишения свободы. Никто из 11 обвиняемых вину не признает, все они утверждают, что не были знакомы до ареста.



Бывший председатель Ассоциации молодых юристов Грузии, юрист Ника Симонишвили объясняет в Facebook, что происходит со штрафами на машины:



«МВД начало публиковать штрафы за перекрытие дороги на специальном веб-сайте.



Сегодня многие люди получили соответствующее сообщение, и я коротко опишу юридическое руководство — что делать в этом случае.



В сообщении от МВД говорится, что штраф наложен на транспортное средство, однако используется шаблон уведомлений о видеофиксации нарушений, и на самом деле штраф не связан с машиной. Это может показаться смешным, но на этом не стоит заострять всё внимание.



Главное здесь то, что публикация началась без попытки вручения уведомлений по почте, что формально является нарушением закона. Хотя понятно, почему это было сделано — они просто не успевали вручать такое количество штрафов и решили упростить процесс.



Тем не менее, этот штраф обязательно нужно обжаловать. В какие сроки и как?



День публикации считается сегодняшним, и с сегодняшнего дня начинается отсчёт 30 дней, по истечении которых уведомление будет считаться врученным. После этого у вас будет 10 дней для подачи жалобы. Но вы можете подать её уже завтра.



Напоминание от меня, скорее всего, не требуется, но всё же скажу: подача жалобы приостанавливает действие штрафа, так что не ленитесь.



Посмотреть штраф можно на этом сайте: https://videos.police.ge/



Если вам нужен шаблон для обжалования, можете написать мне».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





