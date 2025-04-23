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МВД: штрафы, наложенные на транспортные средства – техническая неисправность
23.04.2025 14:55
Министерство внутренних дел прокомментировало ситуацию с рассылкой СМС о штрафах на автомобили, включая тех жителей Грузии, у кого машин нет. В письменном заявлении МВД Грузии говорится, что это произошло из-за технического сбоя, над устранением которого работает соответствующая служба.
«На официальном сайте Министерства внутренних дел – police.ge началась публикация штрафов по статье 174 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение закона Грузии «О собраниях и манифестациях»).
Штрафные квитанции публиковались на официальном сайте МВД автоматически по принципу видеоштрафов, в связи с чем гражданам приходило короткое текстовое сообщение о том, что на транспортное средство выписана штрафная квитанция. Соответствующая служба работает над устранением технической неисправности», — говорится в сообщении МВД.
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