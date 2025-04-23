

«По данным спецслужб двух стран, жизнь Бачиашвили в опасности» – адвокат

23.04.2025 20:35





Американский адвокат Георгия Бачиашвили – бывшего «личного финансиста» основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, осужденного по «делу о криптовалюте» в Грузии, утверждает, что у него есть «достоверная информация от спецслужб двух стран» о том, что жизни Бачиашвили угрожает опасность.



Экс-гендиректор «Фонда соинвестирования» тайно покинул Грузию 2 марта и перебрался в Армению, хотя его конечный пункт назначения неизвестен. 10 марта его приговорили в Грузии к 11 годам лишения свободы по делу, возбужденному по иску Бидзины Иванишвили.



Роберт Амстердам, ранее представлявший интересы российского бизнесмена Михаила Ходорковского — критика Владимира Путина — в громком деле ЮКОСа, в заявлении, распространённом 23 апреля, сообщил об угрозе ликвидации Бачиашвили, хотя и не назвал точный источник этой информации.



«Мы считаем, что правительство Грузии может прибегнуть к любому виду насилия для достижения своих целей — уничтожения всех политических оппонентов и критиков режима, представляющих для него реальную угрозу», — говорится в заявлении правозащитника.



Роберт Амстердам также не исключает, что планирование убийства Бачиашвили является «сценарием иностранных сил для дальнейшей дестабилизации ситуации в Грузии».



«Учитывая опасную ситуацию вокруг Георгия Бачиашвили, юридическая группа Amsterdam & Partners не имеет другого выбора, кроме как выступить с этим заявлением и призвать правоохранительные органы на международном уровне обеспечить защиту г-на Бачиашвили и выявить тех, кто стоит за этим предполагаемым заговором», — говорится в заявлении.



Амстердам также пишет, что получил право поделиться этой информацией от Георгия Бачиашвили.



Уголовное дело было возбуждено против Бачиашвили в 2023 году на основании заявления Бидзины Иванишвили. По данным следствия, которое было целиком основано на показаниях олигарха, летом 2015 года партнеры решили вложиться в майнинг криптовалют: Бачиашвили вложил 1,3 миллиона долларов, а Иванишвили – 5 миллионов долларов. Прибыль стороны должны были распределить пропорционально вложенным инвестициям. Однако, по информации прокуратуры, в октябре 2017 года обвиняемый передал Иванишвили лишь 537 тысяч долларов, а оставшиеся биткоины, стоимость которых на тот момент оценивалась в 40 миллионов долларов, присвоил. Впоследствии обвиняемый незаконно легализовал доходы за рубежом, утверждало обвинение.



Бачиашвили было запрещено покидать территорию Грузии, но 2 марта он пересек границу с Арменией и скрылся. По данным следствия, он покинул страну, спрятавшись в тайнике автомобиля, пересек пропускной пункт «Садахло», а затем предъявил российский паспорт армянским пограничникам. Из пункта пропуска «Баграташен» Бачиашвили, по информации СМИ, отправился в ереванский аэропорт, откуда вылетел в Катар, а затем в ОАЭ. Его текущее местонахождение неизвестно.



Кроме того, Иванишвили обвиняет Бачиашвили в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей в рамках проекта строительства Мтквари ГЭС. В отношении Бачиашвили также возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





