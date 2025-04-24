

Бывших российских участников войны в Украине предупредили об угрозе ареста в ЕС

24.04.2025 15:09





Бывших участников войны против Украину могут задержать и арестовать в странах Евросоюза, предупредили в посольствах России в Германии и Нидерландах. В дипломатической миссии в ФРГ сообщили «Известиям», что формально уголовный кодекс страны не предусматривает ответственности за участие в вооруженных конфликтах за рубежом, но для преследования могут применяться другие основания. Так, законодательство страны подразумевает уголовную ответственность за вербовку на военную службу в интересах иностранного государства, а также за поощрение и одобрение преступлений. Под вторую статью подпадает ношение символов Z и V. При этом в Германии еще с 2002 года принят Международный уголовный кодекс, который позволяет преследовать иностранцев за совершение преступлений в других странах. В диппредставительстве напомнили, что после полномасштабного вторжения России в Украину федеральная прокуратура и минюст ФРГ начали расследование российских военных преступлений.



В посольстве РФ в Нидерландах отметили, что уголовное законодательство страны не подразумевает преследования россиян за сам факт участия в войне. Однако, по словам дипломатов, необходимо учитывать международное право, которое позволяет устанавливать государству уголовную юрисдикцию в соответствии с универсальным принципом («универсальная юрисдикция»), когда речь идет о международных преступлениях, к категории которых относят и военные. При этом в диппредставительстве напомнили, что сроков давности военные преступления не имеют. В посольстве РФ также не исключили ситуацию, при которой российский гражданин, принимавший участие в войне и оказавшийся в Нидерландах, может быть обвинен в военных преступлениях украинскими властями. «При таком сценарии украинская сторона с высокой долей вероятности может попытаться задействовать механизмы Интерпола с целью объявления лица в международный розыск либо обратиться к международно-правовым договорам о выдаче и взаимной правовой помощи, сторонами которых являются Нидерланды и Украина», — отметили дипломаты.



В Еврокомиссии сообщили «Известиям», что Шенгенский кодекс о границах позволяет отказать во въезде участникам войны, однако решение о том, может ли то или иное лицо въехать в государство-член ЕС, принимается национальными властями в каждом конкретном случае. В Брюсселе также пояснили, что решения об аресте, заключении под стражу или возбуждении уголовных дел в отношении участников войны будут приниматься в соответствии с законодательством государств-членов ЕС.



В целом миграционное законодательство в странах ЕС регулируется национальным правом, а не общеевропейскими нормами, говорит президент Ассоциации «Комитас Генциум Франция-Россия» Карин Беше-Головко. «Евросоюз дает рекомендации, старается оказать влияние, но все-таки все зависит от национального законодательства», — подчеркнула эксперт.



В посольствах России в Германии и Нидерландах отметили, что до сих пор не фиксировали случаи задержания и привлечения к ответственности участников войны в этих странах.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





