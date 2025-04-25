

Первым заместителем министра ВД назначен Роланд Месхи

25.04.2025 10:47





Первым заместителем министра внутренних дел, вице-премьера Вахтанга Гомелаури назначен Роланд Месхи. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



По данным ведомства, на протяжении многих лет Месхи работал на различных должностях в Министерстве ВД, а с июля 2021 года по сей день занимал пост заместителя директора департамента полиции Тбилиси.



«Роланд Месхи по образованию правовед. В 2002 году окончил Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили и получил квалификацию юриста. Роланд Месхи - полковник полиции, имеет 20-летний опыт работы в направлении полицейской деятельности», — говорится в информации МВД.



Как сообщает TV Pirveli, несколько дней назад Месхи оттаскал за волосы участницу протестной акции у парламента Грузии. Этот эпизод попал на видео. Кадры, снятые на проспекте Руставели 22 апреля, облетели соцсети.



На них видно, как молодая женщина пытается помешать задержанию единомышленника. В этот момент один из полицейских хватает ее за волосы и тянет в другую сторону.



Позже выяснилось, что пострадавшая – 20-летняя студентка Ната Чиокидзе. Журналистам она сказала, что даже не планировала жаловаться на действия силовиков, поскольку не доверяет следственным органам.





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