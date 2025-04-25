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В Рустави эвакуировали две школы из-за сообщений о бомбах
25.04.2025 13:12
В Рустави эвакуировали две школы из-за сообщений о минировании. Как сообщают СМИ, тревожные сигналы поступили утром 25 апреля в экстренную службу «112».
Речь идет о государственных школах №4 и №26. Согласно распространившейся информации, анонимные звонки о якобы заложенных взрывных устройствах заставили администрацию немедленно среагировать — из зданий вывели всех учеников и преподавателей.
На месте работают сотрудники полиции и профильные службы. Официальные комментарии по инциденту пока не озвучены.
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