

В Рустави эвакуировали две школы из-за сообщений о бомбах

25.04.2025 13:12





В Рустави эвакуировали две школы из-за сообщений о минировании. Как сообщают СМИ, тревожные сигналы поступили утром 25 апреля в экстренную службу «112».



Речь идет о государственных школах №4 и №26. Согласно распространившейся информации, анонимные звонки о якобы заложенных взрывных устройствах заставили администрацию немедленно среагировать — из зданий вывели всех учеников и преподавателей.



На месте работают сотрудники полиции и профильные службы. Официальные комментарии по инциденту пока не озвучены.





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