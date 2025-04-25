

Граждане Турции и Узбекистана задержаны в Батуми по делу о вымогательстве

25.04.2025 16:02





Шесть человек задержаны по делу о вымогательстве в Батуми. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Пять обвиняемых – граждане Турции, один – гражданин Узбекистана.



По данным следствия, фигуранты силой удерживали гражданина Турции в гостиничном номере, избивали его, угрожали огнестрельным оружием и требовали 10 тысяч долларов. Инцидент стал следствием личного конфликта между потерпевшим и одним из обвиняемых.



Кроме того, подозреваемые попытались инсценировать другое преступление, пообещав обвинить жертву в избиении женщины, если он обратится в полицию.



Во время обыска у одного из задержанных было изъято огнестрельное оружие и патроны.



Еще один обвиняемый не участвовал в вымогательстве, но стал его свидетелем и не сообщил о преступлении в правоохранительные органы.



Следствие продолжается по статьям 181, 143, 376 и 236 УК Грузии. Они предполагают вымогательство, совершенном группой лиц с целью получения материальной выгоды в крупном размере, незаконное лишение свободы, незаконное приобретении и хранении огнестрельного оружия, а также недонесение о преступлении. Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.





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