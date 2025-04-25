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Сын замдиректора ЦРУ вступил в российскую армию и погиб на войне в Украине


25.04.2025   16:04


Сын заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям, 21-летний американец Майкл Глосс подписал контракт с российским Минобороны и погиб в Украине. О нем рассказало издание «Важные истории».

В США Глосс учился в колледже свободных искусств College of the Atlantic, изучал взаимодействие людей с окружающей средой. Он также участвовал в протестах против запрета абортов и в защиту окружающей среды.

В 2023 году молодой человек бросил учебу и отправился путешествовать. Глосс вступил в антивоенное хиппи-движение Rainbow Family, жил в лагере экоактивистов и участвовал в разборе завалов после землетрясения на юге Турции.
По словам знакомого Глосса, тот начал называть себя Хамзой, стал сторонником Палестины, начал смотреть конспирологические видео, говорить о «многополярном мире» и «гегемонии Запада».

13 августа 2023 года Глосс приехал в Россию, издание пишет, что у него не было четкого плана — он путешествовал по стране. В сентябре он сообщил, что у него истекает виза — и вскоре оказался в пункте вербовки на контрактную службу в Москве, а позже на фронте.

На свой аватар в «Одноклассниках» Глосс поставил фотографию, снятую в расположении 137-го рязанского полка ВДВ. Семья Глосса сообщила, что он погиб 4 апреля 2024 года, обстоятельства его гибели неизвестны. В тот день полк совершал наступление в Донецкой области Украины.

Майкл рассказывал знакомому, что пошел в армию ради российского паспорта, чтобы «достичь жизненного предназначения». Он говорил, что его цель в жизни — «построить инфраструктуру для окисления воды в сверхкритическом состоянии, покончить с экологическим загрязнением и связанными с загрязнением болезнями и смертями».


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