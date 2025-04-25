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Посольство США в Грузии предупредило о последствиях тех, кто помогает нелегальным мигрантам
25.04.2025 20:34
Посольство США в Грузии предупредило, что гражданам, которые прямо или косвенно помогают нелегальным мигрантам попадать в Соединенные Штаты, грозит пожизненный запрет на въезд в страну.
«Помощь в нарушении закона имеет последствия. Те, кто помогает в нелегальной иммиграции — например, контрабандисты, работники транспорта и госслужащие — могут столкнуться с пожизненным запретом на получение виз и другими ограничениями», — говорится в заявлении диппредставительства.
Проблема нелегальной миграции стала особенно актуальной для США в последние годы. Тысячи граждан различных стран, в том числе Грузии, для попадания в Америку использовали мексиканский маршрут. Они пересекали границу в обход официальных каналов и без необходимых документов, часто с помощью контрабандистов и других посредников.
На грузинском сегменте Facebook через специальные страницы и группы активно размещались объявления, предлагающие помощь в переправке в США без официального разрешения за деньги.
Президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность подписал серию указов, касающихся миграционной политики. Одним из самых заметных шагов было объявление о введении режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Охрану там значительно усилили.
Кроме того, была прекращена работа приложения CBP One, через которое мигранты уведомляли пограничную и таможенную службы о своих планах въехать в США.
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