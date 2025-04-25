

Иран предложил США промежуточное ядерное соглашение – Axios

25.04.2025 22:04





Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном предложил спецпредставителю президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стиву Виткоффу заключить промежуточное ядерное соглашение. Об этом 24 апреля написало Axios со ссылкой на два источника, ознакомленных с ситуацией.



В письме от 12 марта Трамп дал Тегерану два месяца на заключение соглашения, иначе ядерные объекты Ирана могут подвергнуться атакам со стороны Америки или Израиля. Аракчи считает, что заключить окончательное соглашение в этот срок невозможно, учитывая подробный технический характер документа.



В то же время миссия Ирана при ООН отвергла эти заявления, госдеп США отказался от комментариев на эту тему, отметило издание.



Впрочем, по словам собеседников, Виткофф ответил Аракчи, что не хочет обсуждать временный формат соглашения. Однако США могут рассмотреть этот вариант, если обоим сторонам потребуется больше времени для заключения окончательного.



Высокопоставленный американский чиновник заявил, что стороны достигли в Риме "очень хорошего прогресса".



Первый раунд "ядерных" переговоров состоялся 12 апреля в столице Омана Мускате, второй – 19 апреля в Риме (Италия). Стороны сидели в отдельных комнатах, а их позиции излагали оманские посредники. На следующем раунде переговоров, который должен состояться 26 апреля в Омане, стороны будут впервые обсуждать реальные ограничения, которые от Тегерана требует Вашингтон. Американскую делегацию возглавит глава политического планирования Госдепа США Майкл Антон.





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