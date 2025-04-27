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Гражданин Молдовы арестован за наркопреступление в Западной Грузии
27.04.2025 19:23
Полиция региона Самегрело-Земо Сванети арестовала 40-летнего мужчину по делу о наркотиках. По данным МВД, он является гражданином Молдовы.
Задержанному предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и приготовлении к сбыту наркотических средств в особо крупном размере.
«В ходе обыска личных вещей, транспортного средства и места временного проживания задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотиков сотрудниками правоохранительных органов изъято наркотическое средство «Метадон» в особо крупном размере — 91 упаковка.
В результате проведенных проверок в качестве вещественных доказательств полиция изъяла электронные весы, клейкую ленту и деньги», — говорится в сообщении ведомства.
В случае признания виновным задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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