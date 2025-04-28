

В Гори, в торговом центре, произошла стрельба, убит молодой мужчина

28.04.2025 11:46





В Гори, в торговом центре «Галерея» произошла стрельба. Убит 30-летний мужчина, его отец - ранен.



По существующей информации, стрельбу открыл владелец одного из магазинов центра, в результате которой молодой мужчина погиб на месте, а его отец с ранениями доставлен в медицинский центр «Гормед». По заявлениям врачей, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.



По словам свидетелей, обвиняемый и потерпевший давно знакомы, и почти десять лет являются владельцами магазинов в указанном центре.



Как сообщили агентству «Интерпрессньюс» в торговом центре «Галерея», конфликт между торговцами возник из-за реализуемой продукции.



По информации МВД, по факту произошедшего начато расследование по Статье 19-109 Уголовного кодекса Грузии – попытка умышленного убийства одного или более лиц, обвиняемый задержан по горячим следам.





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