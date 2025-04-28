

Учения НАТО-Грузия 2025 начались в Совместном центре тренировок и оценок

28.04.2025 17:48





Министерство обороны Грузии проводит учения НАТО-Грузия 2025. Учения официально открылись в Совместном военном центре в Крцаниси.



Это четвертые учения в цикле учений НАТО-Грузия, которые проводятся в Грузии каждые три года.



«Учения НАТО-Грузия 2025» — это командно-штабные учения на уровне бригады с использованием компьютерных технологий, целью которых является подготовка многонационального подразделения бригадного уровня под руководством грузинской стороны по планированию и проведению кризисных операций. Учения будут включать в себя полевой компонент и многонациональную штабную подготовку, что еще раз продемонстрирует возможности командования и управления JTEC и поможет улучшить координацию.



«Учения НАТО-Грузия 2025» были запланированы Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе (SHAPE) и Генеральным штабом Сил обороны Грузии и проводятся в соответствии со сценарием, соответствующими процедурами и доктринами, разработанными НАТО. В многонациональных учениях принимают участие 17 стран-членов и партнеров НАТО. В учениях принимают участие следующие страны: Грузия, Болгария, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Литва, Польша, Словакия, Турция, Великобритания, США, Азербайджан, Молдова, Армения и Тунис. В обучении принимают участие несколько международных организаций и подразделений. Учения также включают шесть инициатив, определенных Основным пакетом НАТО-Грузия (SNGP): Совместный центр тренировок и оценок НАТО-Грузия (JTEC), Военная инженерия, Военная полиция, Развитие военно-медицинского потенциала, Силы специальных операций, а также Стандартизация и кодификация.







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