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Уроженца Грузии убили при ограблении в Лос-Анджелесе - трое грузин задержаны
28.04.2025 20:47
Уроженец Грузии был убит при ограблении его дома в Лос-Анджелесе своими соотечественниками. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на полицию.
Нападение произошло в ночь на воскресенье, 27 апреля в районе Вудленд-Хиллз. Полиция прибыла на место по вызову и обнаружила 47-летнего Александре Модебадзе с травмой головы. Вскоре он скончался.
Спустя несколько часов по подозрению в убийстве задержали 38-летнего Паату Кочиашвили, 46-летнего Зазу Отарашвили и 52-летнего Бесика Хуцишвили.
Следствие установило, что они ворвались в дом Модебадзе, избили его и похитили имущество.
Комментариев от задержанных или их адвокатов не поступало. Сумма залога для каждого из троих составляет 2 миллиона долларов.
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