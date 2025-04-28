

Уроженца Грузии убили при ограблении в Лос-Анджелесе - трое грузин задержаны

28.04.2025 20:47





Уроженец Грузии был убит при ограблении его дома в Лос-Анджелесе своими соотечественниками. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на полицию.



Нападение произошло в ночь на воскресенье, 27 апреля в районе Вудленд-Хиллз. Полиция прибыла на место по вызову и обнаружила 47-летнего Александре Модебадзе с травмой головы. Вскоре он скончался.



Спустя несколько часов по подозрению в убийстве задержали 38-летнего Паату Кочиашвили, 46-летнего Зазу Отарашвили и 52-летнего Бесика Хуцишвили.



Следствие установило, что они ворвались в дом Модебадзе, избили его и похитили имущество.



Комментариев от задержанных или их адвокатов не поступало. Сумма залога для каждого из троих составляет 2 миллиона долларов.





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