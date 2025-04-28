

В Киеве подтвердили причастность украинских спецслужб к подрыву российского генерала в Балашихе

28.04.2025 22:40





Подрыв заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в подмосковной Балашихе был организован украинскими спецслужбами. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил секретарь парламентского комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко.



«Я доволен. Это правильная работа наших спецслужб. Думаю, всем нужно понимать: даже если в ближайшее время наступит прекращение войны, деятельность спецслужб только начнется», — подчеркнул Костенко. Он также отметил, что операции по ликвидации будут касаться всех, кто стрелял по мирным жителям Украины, запускал ракеты по мирным украинским городам или принимал соответствующие решения и отдавал приказы.



Утром 25 апреля в микрорайоне Авиаторов в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль Volkswagen Golf, который был припаркован возле жилого дома. Это произошло в тот момент, когда Москалик вышел из своего подъезда. Взрывное устройство было активировано дистанционно. Генерал погиб на месте.



Вскоре после инцидента Федеральная служба безопасности России заявила о задержании подозреваемого. Им оказался 42-летний Игнат Кузин, которого ФСБ называет «агентом украинских спецслужб». По версии следствия, Кузин приобрел автомобиль Volkswagen Golf и установил в нем самодельное взрывное устройство. Компоненты для него он якобы получил из тайника, заранее подготовленного украинскими спецслужбами на территории Московской области.



Генерал-лейтенант Ярослав Москалик посвятил службе в армии около 40 лет. В 2015 году он принимал участие в переговорах с Украиной в рамках «нормандского формата», а также был спикером по вопросам, связанным с военной операцией в Сирии. На момент гибели Москалик занимал одну из ключевых позиций в российской армии — в Главном оперативном управлении Генштаба, которое отвечает за планирование и координацию военных операций.





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