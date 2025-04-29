

Национальная военная служба призывников: изменения по новому Кодексу обороны

29.04.2025 10:35





В мэрии Кобулети состоялась информационная встреча, посвящённая изменениям, предусмотренным новым Кодексом обороны.



Согласно законодательству, начиная с 2025 года, отбор призывников будет осуществляться ежегодно на основе принципа случайного выбора. Прохождение военной службы станет возможным только в системе Министерства обороны Грузии.



На встрече присутствовали руководитель Регионального центра Аджарии Национального агентства военного призыва и рекрутинга Заза Арвеладзе, майор Амирaн Шанидзе, начальник отдела военного учёта, призыва и рекрутинга Кобулети, старший сержант Коба Ногаидели, а также руководители служб мэрии и представители мэра в административных единицах.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





