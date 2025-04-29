

Прокуратура сделала заявление об обысках в домах активистов

29.04.2025 12:26





Прокуратура провела сегодня обыски в домах общественных активистов и руководителей фондов, помогающих жертвам произвола власти.



Представители прокуратуры провели обыски в домах Нануки Жоржолиани, руководителя "Фонда Нануки", а также активистов Мариам Гегучадзе, Мариам Баджелидзе, руководителя Центра по правам человека Алеко Цкитишвили.



«В рамках продолжающегося расследования фактов диверсии, попытки диверсии при отягчающих обстоятельствах, содействия иностранной организации и организации, находящейся под иностранным контролем, во враждебной деятельности, а также мобилизации средств для деятельности, направленной против конституционного строя и основ национальной безопасности Грузии, как известно общественности, 17 марта 2025 года были заморожены банковские счета фондов «Нанука», «Просперити», «Друг для друга 24/7», «Сирцхвилия» и «Тбилисского дома прав человека», которые участвовали в финансовом обеспечении лиц, обвиняемых в тяжких преступлениях против общественного порядка, и членов их семей, а также в уплате административных штрафов, наложенных на нарушителей.



С целью получения информации и документации, имеющих доказательственное значение для расследования уголовного дела, Тбилисский городской суд вынес определения по т.н. «О проведении обысков в жилых помещениях и личных вещах руководителей «фондов» - Наны Жоржолиани, Александра Цкитишвили, Лаши Арвеладзе, Гуги Хелая и Мариам Баджелидзе по их фактическим и зарегистрированным адресам», на основании которых следственные подразделения прокуратуры Грузии проводят соответствующие следственные действия», - говорится в заявлении прокуратуры.





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