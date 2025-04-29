

Отчет СГБ: Главным вызовом для грузинского государства в 2024 году по-прежнему остается оккупация

29.04.2025 17:19





«Главным вызовом для грузинского государства в 2024 году по-прежнему остается оккупация грузинских регионов и процесс аннексии», — об этом говорится в отчете Службы государственной безопасности за 2024 год.



Как отмечается в отчете, как и в предыдущие годы, незаконно размещенные на оккупированных территориях Грузии российские оккупационные войска, наряду с другой деструктивной деятельностью, продолжали проводить военные учения различных типов и масштабов.



«Самым важным решением 2024 года стало решение Европейского суда по правам человека по делу Грузия против России (IV) (Дело о т.н. продолжающейся оккупации), которое касалось нарушений прав человека в результате незаконной т.н. бордеризации, сопровождавшей российско-грузинскую войну 2008 года, и возложило ответственность на Российскую Федерацию.



В одном из дел Страсбургский суд также установил, что, несмотря на неспособность центральных властей Грузии осуществлять эффективный контроль над оккупированной территорией Абхазии, официальный Тбилиси принял все возможные и разумные меры для защиты имущественных прав лиц в оккупированном регионе.



Центральные власти Грузии продолжают использовать имеющиеся в их распоряжении механизмы и правовые рычаги для освобождения лиц, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях.



Служба государственной безопасности продолжает эффективно и плодотворно сотрудничать с Миссией наблюдателей Европейского Союза в Грузии (МНЕС), а также с представителями Организации Объединенных Наций (ООН), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совета Европы (СЕ) и Международного комитета Красного Креста (МККК)», — говорится в сообщении СГБ.





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