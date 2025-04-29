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Агенты ГРУ получили собирают данные о лидерах мнений в ЕС, критикующих российскую власть
29.04.2025 18:11
Агенты ГРУ получили срочную задачу собрать данные о лидерах мнений в ЕС, критикующих российскую власть. Об этом сообщает центр "Досье"
В начале 2025 года агенты ГРУ получили от кураторов задание собрать данные о критиках российской власти в Европе. По данным расследователей, от агентов потребовали собрать информацию о политиках, журналистах, блогерах, деятелях культуры и других известных людях, которые оказывают влияние на общественное мнение.
Разведка хочет собрать данные об источниках финансирования и вероятных спонсорах, а также персональные данные лидеров мнений, включая их рабочие и домашние адреса.
В центре "Досье" предполагают, что на основе полученных данных ГРУ может готовить различные "враждебные акции" с помощью агентов или вербовки "одноразовых" исполнителей через интернет.
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