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Агенты ГРУ получили собирают данные о лидерах мнений в ЕС, критикующих российскую власть


29.04.2025   18:11


Агенты ГРУ получили срочную задачу собрать данные о лидерах мнений в ЕС, критикующих российскую власть. Об этом сообщает центр "Досье"

В начале 2025 года агенты ГРУ получили от кураторов задание собрать данные о критиках российской власти в Европе. По данным расследователей, от агентов потребовали собрать информацию о политиках, журналистах, блогерах, деятелях культуры и других известных людях, которые оказывают влияние на общественное мнение.

Разведка хочет собрать данные об источниках финансирования и вероятных спонсорах, а также персональные данные лидеров мнений, включая их рабочие и домашние адреса.

В центре "Досье" предполагают, что на основе полученных данных ГРУ может готовить различные "враждебные акции" с помощью агентов или вербовки "одноразовых" исполнителей через интернет.


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