

Франция обвинила хакеров ГРУ в атаках на свою критическую инфраструктуру

29.04.2025 20:04





Франция обвинила хакеров ГРУ из группировки APT28 (Fancy Bear) в атаках на свою критическую инфраструктуру. Об этом говорится в отчете CERT-FR за период с 2021 по 2024 год.



С 2021 года были атакованы:



• министерства, местные органы власти и государственные учреждения;

• организации оборонно-промышленного комплекса (DTIB);

• аэрокосмические предприятия;

• исследовательские учреждения и аналитические центры;

• организации экономического и финансового секторов.



В 2024 году основными целями атак стали правительственные, дипломатические, исследовательские учреждения и аналитические центры, в том числе французские государственные структуры.



Цепочки инфицирования

На начальной стадии заражения операторы APT28 проводят фишинговые кампании, эксплуатируют уязвимости — в том числе уязвимости «нулевого дня» — и осуществляют атаки методом перебора паролей, в частности на email.



Примеры атак:

Атаки на серверы электронной почты Roundcube через фишинг. Злоумышленники из APT28 рассылали фишинговые письма пользователям, работающим с почтовыми серверами Roundcube. Письма были снабжены ссылками или вредоносным кодом, который эксплуатировал уязвимости сервера. Цель: получить доступ к содержимому почтовых ящиков: письмам, контактам, конфиденциальным данным, а также найти новые потенциальные цели для дальнейших атак через полученные контакты. Эксплойты встраивались так, что их выполнение происходило автоматически при обработке письма на сервере без участия пользователя.



Кампании 2023 года через бесплатные веб-сервисы (InfinityFree + Mocky.IO). APT28 отправляли фишинговые письма со ссылками на домены бесплатного хостинга InfinityFree. Пользователь скачивал ZIP-архив, который содержал вредоносную программу — бэкдор HeadLace. Последний собирал учетные данные — логины и пароли, информацию о системе (ОС, ПО и т.д.), а иногда устанавливал планировщик задач в системе для обеспечения постоянного доступа.



Кампания с OceanMap Stealer (декабрь 2023 — февраль 2024). Хакеры использовали обновленную версию OceanMap Stealer — вредонос для кражи данных. OceanMap Stealer применял IMAP-протокол (протокол получения почты) для извлечения сохраненных учетных данных из браузеров, отправки этих данных злоумышленникам через зашифрованные каналы.



Фишинговые атаки на пользователей UKR.NET, Yahoo, ZimbraMail и Outlook Web Access. Пользователям отправляли письма, ведущие на фальшивые страницы входа в указанные сервисы с целью получить от них логины и пароли.





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