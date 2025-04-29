

СГБ заявила о связях грузинских журналистов и политиков с иностранными спецслужбами

29.04.2025 20:20





Некоторые представители грузинских СМИ в 2024 году могли сотрудничать с иностранными спецслужбами и получать от них финансирование. Об этом говорится в годовом отчете Службы государственной безопасности (СГБ), опубликованном сегодня.



«Была зафиксирована связь отдельных представителей СМИ с должностными лицами иностранных государств и, предположительно, представителями спецслужб, от которых они получали финансирование и инструкции, а также предоставляли информацию по интересующим вопросам», — сказано в документе.



По данным СГБ, в прошлом году зарубежные спецслужбы также пытались наладить контакты с различными политическими силами в Грузии, чтобы «продвигать интересы своих стран», и завербовать отдельных граждан.



В отчете утверждается, что они использовали иностранцев, находящих на территории Грузии. Предполагается, что по поручению иностранных спецслужб те собирали GPS-координаты, а также снимали фото- и видеоматериалы с помощью дронов.



«В отношении части лиц, относящихся к вышеуказанной категории, были приняты предусмотренные законом меры, в том числе задействован механизм пограничного контроля», — указано в отчете.



СГБ сообщает, что в течение 2024 года ей удалось «нейтрализовать мероприятия, наносящие ущерб национальным интересам страны», организованные из-за рубежа. Департамент контрразведки завел восемь уголовных дел.



В докладе не названа ни одна страна, которая могла быть заинтересована в подрывной деятельности на территории Грузии.



На протяжении последних лет в правящей «Грузинской мечте» обвиняли в попытках дестабилизации ЕС и США. Под предлогом противодействия иностранному влиянию партия власти запретила финансирование телеканалов из-за рубежа, а также установила уголовную ответственность для СМИ и организаций гражданского общества, которые не отчитываются об иностранном финансировании.



СГБ, в свою очередь, в 2023-2024 годах начинала несколько дел о попытках насильственного свержения государственной власти при координации зарубежных стран. Все эти расследования ограничивались сериями допросов оппозициониров и громкими заявлениями властей о разоблачении «агентуры».





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