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Кобахидзе: Называться солдатом Грузии, это большая честь и огромная ответственность
30.04.2025 13:04
Называться солдатом Грузии, это большая честь и огромная ответственность. Для того, чтобы носить этот статус с достоинством, необходимы труд и самоотверженность, именно поэтому солдат Грузии заслуживает доверие и любовь народа, - указанное заявление в своем выступлении на мероприятии, посвященным Силам обороны, сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
По его словам, усиление сил обороны, прогресс и развитие страны продолжатся и в будущем.
«Сегодняшний день является особенным в новейшей истории Грузии. Это день, когда мы с большой гордостью представляем свою независимость и суверенитет. Сегодня мы вместе с вами празднуем мирное и светлое будущее нашей страны.
В течение этих лет было преодолено много сложных вызовов, стоявших перед силами обороны страны. Обещаю, что усиление наших сил обороны, прогресс и развитие страны продолжатся и в будущем.
Называться солдатом Грузии, это большая честь и огромная ответственность. Для того, чтобы носить этот статус с достоинством, необходимы труд и самоотверженность, именно поэтому солдат Грузии заслуживает доверие и любовь народа. Благодарю каждого из вас за проявленную смелость и любовь к родине. Все боевые успехи наших военнослужащих объединяют в себе много примеров проявления непримиримости и стойкости. Все в один голос признают ваше достоинство, профессионализм и самоотверженность как в Грузии, так и за ее пределами. С сегодняшним днем я хочу особо поздравить семьи солдат, погибших в борьбе за территориальную целостность и при исполнении международных миссий, и сказать им, что мы никогда не забудем наших героев и всегда будем чтить их память»,- заявил Кобахидзе.
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