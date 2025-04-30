

«Иностранная разведка» и «гражданские беспорядки» — отчет СГБ Грузии за 2024 год

30.04.2025 17:29





Отчет Службы государственной безопасности (СГБ) за 2024 год опубликован на сайте парламента. На фоне усиливающегося протестного движения и принятия репрессивных законов в стране СГБ вновь заявила, что иностранные спецслужбы активно пытались наладить связи с грузинскими политическими силами и их лидерами с целью отстаивания «интересов своих стран».



По данным службы безопасности, определенная группа лиц планировала спровоцировать гражданские беспорядки и дестабилизировать обстановку, чтобы сменить власть в Грузии насильственным путем. Как утверждается в отчете, СГБ выявила связи между некоторыми журналистами и должностными лицами иностранных государств.



В предисловии к докладу, написанном председателем СГБ Анри Оханашвили, говорится, что за 2024 год в десятках стран мира прошли выборы, результаты которых заложили основу для изменения глобальной геополитической повестки дня, породили новые подходы и тенденции во внешнеполитических и экономических отношениях, а также существенно облегчили возможность реализации национальной политики тем странам, которые «привержены защите традиционных ценностей и достояний».



Что говорится в отчете?



Государственная безопасность и контрразведывательная деятельность



● Выявлены попытки иностранных спецслужб установить контакт с гражданами Грузии, расспросить их по интересующим темам, а также осуществить их вербовку. Предположительно, в ходе таких контактов представители спецслужб также предпринимали определенные технические меры для получения необходимой им информации;



● Одним из приоритетных направлений деятельности иностранных держав стала работа с молодежью. Цель — попытка сформировать новое поколение, лояльное зарубежным странам и близкое их национальным и общественным ценностям;



● Были замечены связи отдельных представителей медиа с должностными лицами иностранных государств и, предположительно, представителями спецслужб, от которых они получали финансирование и инструкции, а также предоставляли им информацию по интересующим вопросам;



● За отчетный период были выявлены попытки эксплуатации спецслужбами иностранных государств лиц, посещающих Грузию. Были зафиксированы случаи подозрительной деятельности граждан иностранных государств на территории Грузии, что проявилось в определении GPS-координат и фото- и видеофиксации с использованием беспилотников. В отношении некоторых лиц указанной категории были приняты предусмотренные законом меры, включая введение механизма пограничного контроля;



● Спецслужбы иностранных государств, а также отдельные внутренние и внешние акторы, используя инструменты «гибридной войны», предпринимали попытки повлиять на политические и экономические процессы, происходящие в Грузии, и сменить власть насильственным путем. Они активно использовали дезинформационные и пропагандистские кампании, в которых участвовали представители западных стран и институтов, что облегчало спецслужбам отдельных стран проведение антизападных кампаний в Грузии;



● В преступной деятельности активно участвовали граждане Грузии, проживающие за пределами страны, в частности, определенная часть грузин, воевавших на территории Украины. Обсуждались также планы устранения должностных лиц правящей власти;



● Целью организаторов протестов была «майданизация» процесса, срыв президентских выборов, провокация сотрудников правоохранительных органов и максимальное нагнетание обстановки вокруг парламента, что якобы должно было привести к жертвам и привлечь к ответственности правительство;



● Выявлено действующее в Грузии политическое формирование, которое открыто сотрудничало с иностранными, в том числе политическими, силами и принимало участие в организованных ими мероприятиях;



● В 2024 году иностранные спецслужбы в Грузии активно пытались использовать действующие на территории страны религиозные организации для реализации собственной политической повестки. Также были зафиксированы попытки создания политических организаций по конфессиональному признаку и формирования электоральной базы по религиозному признаку для поддержки лиц, связанных с иностранными спецслужбами;



● В отчетный период Оперативно-техническое агентство Службы государственной безопасности Грузии продолжало осуществлять определенные законодательством функции, связанные с проведением негласных следственных действий. При этом особое внимание Служба уделила вопросам обеспечения защиты прав и свобод человека, в том числе персональных данных и неприкосновенности частной жизни;



● В 2024 году Управление контрразведки СГБ начало расследование по восьми уголовным делам. В следственные органы направлены десятки оперативных материалов.





Основная угроза и оккупированные территории



● Наибольшую угрозу национальной безопасности государства по-прежнему представляла оккупация Россией Абхазии и Цхинвальского региона и сопутствующие ей процессы;



● Несмотря на российско-украинскую войну, на оккупированных территориях Грузии по-прежнему активно велись незаконные военные действия, оккупационные силы осуществляли мероприятия, направленные на аннексию, незаконные задержания и т.н. незаконный процесс бордеризации. Кроме того, Россия активно использовала оккупацию как инструмент гибридной войны для проведения деструктивной политики против Грузии;



● Российская Федерация активно проводила процессы, направленные на русификацию и последующую аннексию оккупированных территорий. Особенно заметными были попытки России получить дополнительные военные, финансовые или демографические рычаги давления, что создало кризисную ситуацию в оккупированных регионах;





● Как и в предыдущие годы, российские оккупационные войска, незаконно размещенные на оккупированных территориях Грузии, наряду с другой деструктивной деятельностью продолжали проводить военные учения различного характера и масштаба, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов;



● Восстановление аэропорта Сухуми, попытки ввести льготы для российских инвесторов в Абхазии и строительство Очамчирского порта являются частью политики аннексии. В отчетный период на объекте наблюдались работы: были расчищены участки леса и проведены работы по очистке морской акватории. Весьма вероятно, что продолжающиеся работы в оккупированном порту Очамчира не связаны напрямую со строительством постоянной базы ВМФ России. Текущий процесс, скорее всего, связан со строительством контейнерного терминала;



● В 2024 году выявлено 37 случаев незаконного задержания на направлении оккупированной Абхазии и 36 — на направлении Цхинвали. Администрацией Цхинвальского региона зафиксировано 45 случаев незаконного пересечения границы, один из которых — в сторону Абхазии.



СГБ по-прежнему говорит о попытках дестабилизации в 2023 году



В отчете за 2023 год указано, что в 2023 году в стране планировался государственный переворот, организованный иностранными силами. Согласно тексту документа, в октябре-декабре 2023 года «планировалось дестабилизировать обстановку и спровоцировать гражданские беспорядки в Грузии, конечной целью которых была смена правительства силой». Этот план должен был быть реализован «при координации и финансовой поддержке иностранных государств». То же самое служба безопасности утверждает и в 2024 году.



В 2023 году СГБ уточнила, что рассматривается несколько сценариев дестабилизации. Согласно одному из них, на стратегических объектах предполагалось возвести баррикады, а также захватить правительственные здания. Планировалось также заложить взрывные устройства в районе «палаточного городка», установленного протестующими, и привести их в действие, что должно было повлечь за собой человеческие жертвы.



Как и в 2024 году, в 2023-м СГБ писала о «координации и финансовом участии иностранных государств в государственном перевороте» и упоминала грузин, воюющих в Украине: «(Для беспорядков) была бы использована довольно большая группа грузинского происхождения, воюющая в Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, переподготовка и обучение которой проходили вблизи польско-украинской государственной границы».



В отчете за 2023 год также есть обвинение медиа в сотрудничестве с иностранными государствами: «Эти деструктивные группы также взаимодействовали с грузинскими СМИ и пытались использовать их в своих интересах».





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