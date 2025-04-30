

Нацвлишвили: СГБ представила отчет, рассчитанный на российские интересы

30.04.2025 17:59





От имени Службы государственной безопасности Грузии представлен отчет, рассчитанный на российские интересы, интересы страны-оккупанта, являющийся проводником интересов Москвы, а не Грузии,- указанное заявление сделала член коалиции «Лело – Сильная Грузия» Анна Нацвлишвили.



По ее словам, отчет СГБ написан в Москве.



«Из отчета ясно видно, что он написан в столице Грузии, не написан под призмой национальной безопасности Грузии, это отчет, написанный в Москве. Он точно также оценивает вопрос Грузии, так смотрит на вопросы, как Москва смотрит на тему безопасности Грузии.



Тяжело смотреть на то, что от имени Службы государственной безопасности Грузии представлен отчет, рассчитанный на российские интересы, интересы страны-оккупанта, являющийся проводником интересов Москвы, а не Грузии», - отметила Нацвлишвили.



Напомним, что согласно отчету СГБ Грузии, определенная группа лиц планировала провокацию гражданских беспорядков и дестабилизации в Грузии, конечной целью которой было свержение действующей власти насильственным путем. Вместе с тем, в отчете говорится о том, что в 2024 спецслужбы иностранных государств с целью проведения интересов своих стран осуществляли активные попытки по налаживанию связей с различными политическими силами и их лидерами в Грузии.





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