

Служба по управления чрезвычайными ситуациями закупила 31 новую пожарную машину

02.05.2025 12:47





Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел обновила автопарк пожарно-спасательной техники и приобрела 31 новый пожарный автомобиль марки «Iveco Magirus», соответствующий современным европейским стандартам.



Согласно заявлению МВД, новые пожарные автомобили были осмотрены начальником Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темуром Мгебришвили, который лично ознакомился с их функциональными и техническими характеристиками.



«Эти машины специально созданы для Грузии и предназначены как для борьбы с лесными пожарами, так и адаптированы для тушения городских пожаров. Новые пожарные автомобили с высокой проходимостью будут распределены по различным регионам страны. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел активно продолжает обновление пожарно-спасательного автопарка», — говорится в информации МВД.





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