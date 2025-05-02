

Трамп увеличит военный бюджет США до рекорда в $1 триллион

02.05.2025 14:45





Администрация Дональда Трампа планирует резкое увеличение оборонных расходов США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с проектом бюджета, который Белый дом подготовил к внесению в конгресс.



В 2026 финансовом году, который стартует 1 октября, по статьям, связанным с национальной безопасностью, Трамп предлагает потратить $1,01 трлн — на 13% больше, чем в текущем году.



Рост оборонных расходов будет сопоставим с тем, что предпринял в 1980х Рональд Рейган, запустивший программу «звездных войн» и разместивший ядерные ракеты в Европе, сказал Bloomberg чиновник Белого дома. Бюджет непосредственно Пентагона увеличится до $961 млрд. Это на $112,7 млрд больше, чем в текущем году, и на $84,2 млрд выше суммы, которую в проектировки на 2026 год закладывала администрация Джо Байдена.



Отметку в $1 триллион расходы США на безопасность преодолеют впервые в истории, и это наверняка вызовет шок в конгрессе, пишет Bloomberg. В проект бюджета Трамп закладывает создание системы противоракетной обороны «золотой купол», строительство военных кораблей и модернизацию ядерной триады, а также повышение зарплат военных на 3,8%.



Финансирование внутренних гражданских статей Трамп предлагает урезать на 22,6%, или $163 млрд по сравнению с бюджетом-2025. «Под нож», в частности, пойдут программы развития возобновляемой энергетики, защиты окружающей среды, а также программы, направленные на устранение расового неравенства. Радикальное сокращение и полное обнуление финансирование ждет программы международной помощи США, расходы на науку в рамках National Science Foundation, министерство образования, а также министерство жилищного строительства и городского развития.



В общей сложности Трамп планировал сократить расходы бюджета на $2 трлн c помощью Илона Маска и его департамента эффективности правительства (DOGE). Однако многие из мер, который запустил Маск, впоследствии были заблокированы судами, и теперь амбиции администрации стали в 13 раз скромнее: сокращение составит лишь $150 млрд.



Резать расходы Трампа вынуждает дефицит американского бюджета: в прошлом году он превысил $3 трлн, а в этом обновляет рекорды — более $1 трлн по состоянию на февраль. Привлекать долг, чтобы финансировать дефицит, правительству США становится все дороже: выплата процентов по долговым обязательствам стоит Белому дому $1,2 трлн в год, съедая около 20% бюджета. При этом по сравнению с 2020 годом расходы США на обслуживание долга подскочили почти втрое.





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