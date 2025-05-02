

Специальная следственная служба задержала 40-летнего мужчину по обвинению в педофилии

02.05.2025 17:17





В результате проведенного расследования, по факту педофилии и развратных действий в отношении 4 несовершеннолетних Специальная следственная служба задержала 40-летнего мужчину. Указанную информацию распространяет сама Специальная следственная служба.



По сводкам ведомства, следствием было установлено, что обвиняемый И. М. целенаправленно открыл липовые страницы в социальных сетях «Facebook» и «Instagram», через которые систематических связывался с девочками в возрасте до 14 лет, проживающими в разных регионах Грузии, под разными именами знакомился с ними, скрывал свой возраст, личность, отправлял фото- и видеоматериалы порнографического содержания и беседовал с ними по сексуальным вопросам.



«Следствие выявило 5 преступных эпизодов обвиняемого, уличенного в педофилии. В частности, посредством липового профиля в социальной сети «Facebook Messenger» обвиняемый изначально связался с 14-летней девочкой, проживающей в г. Зугдиди, а затем с 14-летним ребенком, проживающим в Сенаки. Он отправлял им видеоматериалы порнографического характера и разговаривал с ними на сексуальные вопросы, после чего он принудил несовершеннолетнюю девочку оголиться и отправить ему фото- и видеоматериалы.



То же он проделал с девочками 11 и 12 лет, проживающими в Гори и Тбилиси, соответственно.



Согласно постановлению, вынесенному прокуратурой Грузии, ему предъявлено обвинение по 5 эпизодам.



Указанное преступление предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.



За государственный счет служба предложит детям прохождение курса психической реабилитации.



Мы призываем общественность к осторожности. Важно, чтобы каждый родитель проанализировал вероятность опасности и проявлял максимальное внимание во время допуска ребенка к сети Интернет.



Вы можете связаться с нами по номеру горячей линии - 199, или внести заявление лично. Ваша конфиденциальность защищена!», - говорится в заявлении службы.





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