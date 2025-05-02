|
|
|
СГБ Грузии задержала в Рустави иностранца, разыскиваемого по линии Интерпола
02.05.2025 17:21
«В результате комплексных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в рамках контртеррористической операции, Служба государственной безопасности Грузии задержала в городе Рустави иностранного гражданина, разыскиваемого по циркуляру Интерпола по инициативе иностранного государства», — сообщает СГБ.
«Следствие установило, что в 2014 году этот человек отправился на Ближний Восток и вступил в ряды террористической организации «Исламское государство», действующей в регионе.
По данным Антитеррористического центра, задержанный имеет боевой опыт и является высококвалифицированным специалистом по взрывным устройствам. Этот человек отвечал за особо важную деятельность в рамках террористической организации.
В результате обыска по месту жительства задержанного изъяты различные вещественные доказательства и электронные носители информации, имеющие значение для следствия.
Расследование проводит Антитеррористический центр СГБ с привлечением соответствующих специалистов», — говорится в информации Службы государственной безопасности Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна