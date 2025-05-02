

СГБ Грузии задержала в Рустави иностранца, разыскиваемого по линии Интерпола

02.05.2025 17:21





«В результате комплексных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в рамках контртеррористической операции, Служба государственной безопасности Грузии задержала в городе Рустави иностранного гражданина, разыскиваемого по циркуляру Интерпола по инициативе иностранного государства», — сообщает СГБ.



«Следствие установило, что в 2014 году этот человек отправился на Ближний Восток и вступил в ряды террористической организации «Исламское государство», действующей в регионе.



По данным Антитеррористического центра, задержанный имеет боевой опыт и является высококвалифицированным специалистом по взрывным устройствам. Этот человек отвечал за особо важную деятельность в рамках террористической организации.



В результате обыска по месту жительства задержанного изъяты различные вещественные доказательства и электронные носители информации, имеющие значение для следствия.



Расследование проводит Антитеррористический центр СГБ с привлечением соответствующих специалистов», — говорится в информации Службы государственной безопасности Грузии.







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