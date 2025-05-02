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Украина заявила о поражении ключевого объекта космической разведки России в Ставрополье
02.05.2025 17:57
Утром 2 мая в Ставропольском крае в результате ночной атаки украинских беспилотников был поражен объект космической разведки России под кодовым наименованием «Звезда», который уже атаковали в июле 2024 года. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.
«Неизвестные дроны удачно долетели до воинской части космической разведки РФ <…> Эта часть является одной из главных станций российской системы космической радиоэлектронной разведки», — написал он в своем телеграм-канале. По данным Коваленко, «Звезда» является частью «стратегической архитектуры» российской разведки. Она наблюдает за ситуацией в зонах боевых действий, а также участвует в кибершпионаже, пояснил Коваленко.
Объект был создан в начале 1970-х годов в том числе для перехвата сигналов со спутников. На «Звезде», который принадлежит Главному разведывательному управлению ВС РФ (ГРУ), помимо прочего, занимаются анализом «космической информации» и наблюдением за сигналами с орбиты и иностранными спутниками, отметил Коваленко.
«Звезда» и воинская часть № 33443 особого назначения Главного управления Генштаба РФ при ней находится рядом с селом Московское Изобильненского округа Ставропольского края. Об падении «фрагментов беспилотников» в этом районе утром 2 мая сообщал глава Ставрополья Владимир Владимиров. О попадании в военные объекты он не упомянул, уточнив, что в результате атаки никто не пострадал.
По данным украинского канала Exilenova, в атаке на «Звезду» участвовали три украинских беспилотника. Как минимум один из них достиг цели, о двух других информации нет. Ни один из источников пока не уточнил характер и масштабы повреждений станции. В сводке Минобороны РФ также не сообщалось об уничтожении дронов в Ставрополье.
Объект «Звезда» был атакован беспилотниками утром 4 июля 2024 года. Как сообщала Astra, один из дронов взорвался на территории воинской части и ранил российского военного.
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