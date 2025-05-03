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В Тбилиси и регионах полиция изъяла незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы
03.05.2025 14:16
Сотрудники МВД Грузии в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий изъяли в Тбилиси, а также в регионах Кахетия, Аджария, Самегрело-Земо Сванети незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе — пистолеты, револьверы, автомат, охотничье ружье, патронные магазины, патроны, глушитель. Информацию распространяет Министерство внутренних дел.
Арестованы 12 человек. Данные преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.
«Проводится расследование по частям 3, 4 и 5 статьи 236 УК Грузии», — говорится в сообщении МВД.
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