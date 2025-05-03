

Зеленский: Украина не может обеспечить безопасность представителей других стран в Москве 9 мая

03.05.2025 16:44





Украина не может гарантировать безопасность представителей других стран в Москве 9 мая, - об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



«Наша позиция очень проста ко всем странам, которые едут или намерены ехать на 9 мая: мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты», - заявил Зеленский.



Он сказал, что Россия может что-то предпринять, а затем обвинить Украину.



«Я считаю, как президент, и сказал об этом министру иностранных дел, что мы должны людям, которые к нам обращаются, говорить: мы не рекомендуем вам с точки зрения безопасности посещать РФ, а если вы это делаете - не спрашивайте нас. Это ваше личное решение. Украина точно не несет никакой ответственности за то, что происходит сегодня в России», -отметил президент Украины.



Кроме того, Владимир Зеленский назвал трехдневное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в связи с 9 мая, «театральной постановкой».



«Безусловное прекращение огня - модель, которую предложили американцы. Мы это поддерживаем. Так давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», - сказал Владимир Зеленский.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





