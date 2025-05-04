

В рамках учений «НАТО-Грузия 2025» прошли показательные учения полевого госпиталя

04.05.2025 12:17





В рамках учений НАТО-Грузия 2025, медицинская рота 1-й пехотной бригады, оснащенная по стандартам НАТО, провела показательные учения на учебной базе Вазиани.



Согласно сценарию учений, раненые военнослужащие были эвакуированы в полевой госпиталь (ROLE2F) специальным транспортом — «Didgori Medevac», им была оказана первая хирургическая помощь и осуществлена их последующая госпитализация.



По информации Минобороны, основной целью полевых учений стало совершенствование профессиональных навыков военно-медицинских кадров, что позволит обеспечить эффективное медицинское обеспечение подразделений в тактических условиях.



За работой полевого госпиталя (ROLE2F) наблюдали медицинские эксперты НАТО.







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