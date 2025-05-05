

Двое граждан Украины задержаны в Тбилиси по делу о наркоторговле

05.05.2025 11:49





МВД Грузии сообщило о задержании двух граждан Украины за совершение наркопреступления — им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.



При обысках было изъято 103 упаковки метадона — это считается объемом наркотиков в особо крупном размере. Также были изъяты электронные весы и материалы для фасовки.



Задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении и попытке сбыта наркотиков в больших количествах.



Источник: Новости - Грузия

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