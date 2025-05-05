|
|
|
Нарколог Зураб Сихарулидзе предупреждает об опасном для жизни наркотике
05.05.2025 11:51
Нарколог Зураб Сихарулидзе опубликовал в Facebook пост, в котором сообщает, что в последние дни в Тбилиси продаётся дорогостоящее наркотическое вещество под видом кокаина, уже приведшее к нескольким случаям передозировки, включая летальные исходы.
Он призывает население к особой осторожности:
"Друзья, хочу поделиться важной и тревожной информацией.
В последние дни в городе продается дорогостоящее наркотическое вещество, которое продается под названием кокаин.
Однако, как выясняется, употребление этого вещества привело к нескольким случаям передозировки, в том числе со смертельным исходом.
По имеющимся подозрениям, на самом деле это не кокаин – предположительно, мы имеем дело со смесью кристаллического метадона и фентанила, что крайне опасно для жизни.
Пожалуйста, будьте осторожны и распространите эту информацию, чтобы избежать тяжелых последствий.
Берегите свою и чужую жизнь".
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна