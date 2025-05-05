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Нарколог Зураб Сихарулидзе предупреждает об опасном для жизни наркотике


05.05.2025   11:51


Нарколог Зураб Сихарулидзе опубликовал в Facebook пост, в котором сообщает, что в последние дни в Тбилиси продаётся дорогостоящее наркотическое вещество под видом кокаина, уже приведшее к нескольким случаям передозировки, включая летальные исходы.

Он призывает население к особой осторожности:

"Друзья, хочу поделиться важной и тревожной информацией.

В последние дни в городе продается дорогостоящее наркотическое вещество, которое продается под названием кокаин.
Однако, как выясняется, употребление этого вещества привело к нескольким случаям передозировки, в том числе со смертельным исходом.
По имеющимся подозрениям, на самом деле это не кокаин – предположительно, мы имеем дело со смесью кристаллического метадона и фентанила, что крайне опасно для жизни.

Пожалуйста, будьте осторожны и распространите эту информацию, чтобы избежать тяжелых последствий.

Берегите свою и чужую жизнь".


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