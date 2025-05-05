

Нарколог Зураб Сихарулидзе предупреждает об опасном для жизни наркотике

05.05.2025 11:51





Нарколог Зураб Сихарулидзе опубликовал в Facebook пост, в котором сообщает, что в последние дни в Тбилиси продаётся дорогостоящее наркотическое вещество под видом кокаина, уже приведшее к нескольким случаям передозировки, включая летальные исходы.



Он призывает население к особой осторожности:



"Друзья, хочу поделиться важной и тревожной информацией.



В последние дни в городе продается дорогостоящее наркотическое вещество, которое продается под названием кокаин.

Однако, как выясняется, употребление этого вещества привело к нескольким случаям передозировки, в том числе со смертельным исходом.

По имеющимся подозрениям, на самом деле это не кокаин – предположительно, мы имеем дело со смесью кристаллического метадона и фентанила, что крайне опасно для жизни.



Пожалуйста, будьте осторожны и распространите эту информацию, чтобы избежать тяжелых последствий.



Берегите свою и чужую жизнь".





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