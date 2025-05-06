

Полиция задержала двух человек по факту убийства на площади Вокзальной в Тбилиси

06.05.2025 12:28





По обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью группой лиц, повлекшему за собой смерть, сотрудники Тбилисского департамента полиции арестовали два ранее судимых лица.



По информации МВД, в виде наказания за указание преступление предусмотрено лишение свободы сроком до 14 лет.



«Следствием установлено, что 5 мая сего года, в Тбилиси, ссора между обвиняемыми и Е. Н. 1970 г. р. переросла в физическое противостояние. В результате травм, полученных во время указанного противостояния, гражданин Е. Н. скончался на месте.



В результате проведенных следственных и процессуальных действий, обвиняемые в совершении преступления были арестованы по горячим следам.



Следствие ведется по ч. 4-ой Ст. 117-ой Уголовного кодекса Грузии», - говорится в заявлении МВД.





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